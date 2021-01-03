Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 20:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçenin Doğanbayı Kümbet mevkisi sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda kaçak kazı yaptığı tespit edilen A.U, S.Ç. ve F.A. gözaltına alındı.
Haklarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında soruşturma açılan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçak Kazı
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