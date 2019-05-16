İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasalkım köyü mevkisinde gece saatlerinde yol kontrol çalışmasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yaptı.

Araçta, Keban Baraj Gölü'nden kaçak olarak avlandığı tespit edilen yaklaşık 1 ton sazan balığı ele geçirildi.

Jandarmanın durumu iletmesi üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kamyonetteki A.Ç. ve S.Ç'ye 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan idari para cezası uyguladı, ele geçirilen balıklar ise imha edildi.

Baraj gölünde yapılan denetimlerde ise suda bulunan 2 tekneye el konuldu.

Kaynak: AA