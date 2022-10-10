Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 11:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Elazığ’da iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu Gözeli Kavşağında meydana geldi.
Mehmet Emin Tanıriz idaresindeki otomobil ile Ö.D. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücü Tanıriz olay yerinde hayatını kaybederken 2’si ağır 4 kişi de yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
[Fotoğraf: İHA]
Tanıriz’in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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