Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.02'de merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 10.11'de 3,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem, saat 10.23'te ise üçüncü bir deprem daha meydana geldi.

Depremlerin 7 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Sivrice'de bazı okullarda öğrenciler okulun bahçesine çıkarıldı.

Depremler çevre illerden de hissedildi.

Malatya'da bazı vatandaşlar, bulundukları yerlerden sokak ve meydanlara çıktı.

[Elazığ'daki deprem Malatya'da da hissedildi. Fotoğraf: AA]

Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki yetkililerden alınan bilgiye göre, bölgede depremden kaynaklı herhangi olumsuz durum yaşanmadı.

Bölgede ufak çaplı artçı sarsıntılar gerçekleşti.

"Can kaybı ve herhangi olumsuz durum yok"

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, depremde can kaybı olmadığını söyledi.

İlçe merkezinde olumsuzluk yaşanmadığını dile getiren Kaldırım, "Can kaybı ve herhangi olumsuz durum yok. AFAD, Kızılay, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri köylere sevk edildi." dedi.

Bu kapsamda koordinasyon kurulunda gelişmeleri takip ettiklerini bildiren Kaldırım, vatandaşlardan paniğe kapılmamalarını ancak tedbirli olmalarını beklediklerini kaydetti.

Eğitim öğretime 1 gün ara verildi

Ayrıca, deprem nedeni ile il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Kaynak: TRT Haber