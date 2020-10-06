Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'da afet konutları için yer tespiti yapılıyor
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da 24 Ocak tarihinde merkez üssü Sivrice'de gerçekleşen depremin ardından ağır hasar gören müstakil evlerin hak sahipleri için yer tespiti yapılacak.
Elazığ'daki depremde ağır hasar gören evlerin yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) bağlı uzman ekipler tarafından yer tespiti yapılacak.
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, ilçe merkezi ve köylerde afet sebebiyle hak sahibi olanların yer tespitinde ikametgahında hazır bulunması gerektiğini belirtti.
Akmurat, "Vatandaşlarımızı belediyeden anons yoluyla haberdar ediyoruz. Müstakil yerler için yer tespiti yapıldıktan sonra afet konutlarının yapımına başlanacak" dedi.
Etiketler: Elazığ afet konutlarıSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 15:15
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