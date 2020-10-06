İzmir Ege Üniversitesi Acil Servisi'nde, Ersin B. geçirdiği trafik kazasının ardından hafif yaralı halde kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Burada uzun süre beklediği iddiasıyla kadın doktor Ö.K.'ye tepki gösteren Ersin B., daha ağır hastaların olduğunu, sakin olup beklemesi gerektiğini cevabını alınca bir anda bağırmaya başladı. Bir anda sedyeden kalkan Ersin B., yanındaki arkadaşı İbrahim Halil Ç. ile birlikte 1'i kadın 2 doktoru darbetti.

Hastane personeli 'beyaz kod' uygulamasına başvururken, araya giren hastane polisi M.K. de saldırıya uğradı. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis sevk edildi. Bu sırada İbrahim Halil Ç. olay yerinden kaçtı.

Başka bir hastanede tedavi altına alındı

Yakalanan ve geçirdiği kaza nedeniyle yaralı olan Ersin B. tedavisi için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ersin B.'nin tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

Şahısların suç dosyası kabarık çıktı

Kaçan İbrahim Halil Ç., Bornova'da yanında bulunan Çetin Ö. ile birlikte yakalandı. İkili gözaltına alınırken, Çetin Ö.'nin üst aramasında ruhsatsız 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ve mermilerle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İbrahim Halil Ç.'nin üst aramasında ise yine tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Polisin yaptığı incelemede, Ersin B.'nin 'çocuğa karşı cinsel istismar', 'kasten yaralama' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımından' çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

İbrahim Halil Ç.'nin ise 'cinsel istismar', 'kasten yaralama', 'uyuşturucu ve uyarıcı veya uyarıcı madde kullanımı' suçundan hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

