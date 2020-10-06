Haber Giriş: Kaynak: AA
Fatih Sultan Mehmet'in portresi ziyarete açıldı
[Fotoğraf: AA]
İBB tarafından Londra'da düzenlenen müzayedede satın alınan Fatih Sultan Mehmet'in tablosu, 6 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 25 Haziran'da Londra'daki Christie's müzayede evinden satın alınan tablo, İstanbul'un kurtuluşunun 97. yıl dönümünde vatandaşlar tarafından da ziyaret edilmeye başlandı.
[Fotoğraf: AA]
Portre için Saraçhane başkanlık sarayındaki balo salonu yeniden düzenlenerek sergi salonuna çevrilirken, portreyi ilk gün görmek isteyen vatandaşlar, HES kodu ve ateş ölçümünün ardından içeriye alındı.
[Fotoğraf: AA]
Sergi salonunda Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yanı sıra Cem Sultan'ın bastırdığı sikke, Osmanlı sah damgalı Venedik sikkesi ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da 1476'da bastırdığı ilk altın para da sergileniyor.
[Fotoğraf: AA]
Sergi, 6 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.
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