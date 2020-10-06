İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 25 Haziran'da Londra'daki Christie's müzayede evinden satın alınan tablo, İstanbul'un kurtuluşunun 97. yıl dönümünde vatandaşlar tarafından da ziyaret edilmeye başlandı.

[Fotoğraf: AA]

Portre için Saraçhane başkanlık sarayındaki balo salonu yeniden düzenlenerek sergi salonuna çevrilirken, portreyi ilk gün görmek isteyen vatandaşlar, HES kodu ve ateş ölçümünün ardından içeriye alındı.

[Fotoğraf: AA]

Sergi salonunda Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yanı sıra Cem Sultan'ın bastırdığı sikke, Osmanlı sah damgalı Venedik sikkesi ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da 1476'da bastırdığı ilk altın para da sergileniyor.

[Fotoğraf: AA]

Sergi, 6 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.