Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.46'da Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem yerin 18 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kaynak: AA
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.46'da Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem yerin 18 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kaynak: AA