Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'da 1050 litre kaçak içki ele geçirildi: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 1050 litre içki ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçak içki ile mücadele yurt genelinde sürdürülüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.G. ve H.Ş'nin kaçak şarap üreterek piyasaya sürücekleri ihbarı üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada, 1050 litre kaçak üretilmiş içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kaçak İçkiSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 12:05
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