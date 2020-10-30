Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'de saat 11.48'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7,62 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 12:06
Son Haberler
- 12:51
- 12:35
- 12:37
- 12:39
- 12:46
Sıradaki Haber
Hamsi tezgahları süslemeye başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz