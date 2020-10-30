Haber Giriş: Kaynak: İHA
Hamsi tezgahları süslemeye başladı
[Fotoğraf: İHA]
Palamut avının son dönemde düşüşe geçmesi ile birlikte beklenen hamsi avı da başladı. Denizlerin ‘kuru fasulyesi’ hamsi Sinop’taki balıkçı tezgahlarında yerini aldı.
Denizlerin ‘kuru fasulyesi’ olarak tabir edilen hamsi tezgahları süslemeye başladı.
Şu anda az miktarda balıkçı ağlarına takılan Karadeniz hamsisinin kilogramı 20 liradan satışa sunuluyor.
Önümüzdeki günlerde havaların ve deniz suyunun soğumasıyla birlikte hamside bolluk yaşanması bekleniyor.
[Fotoğraf: İHA]
Sinoplu balıkçılar yaklaşık 2 aydır tezgahlarda yaşanan palamut bolluğunun hamsi ile devam edeceği ümidinde.
Karadeniz hamsisine vatandaşın da ilgisi yoğun oldu.
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