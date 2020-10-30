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Karadeniz hamsisine vatandaşın da ilgisi yoğun oldu.

Sinoplu balıkçılar yaklaşık 2 aydır tezgahlarda yaşanan palamut bolluğunun hamsi ile devam edeceği ümidinde.

Önümüzdeki günlerde havaların ve deniz suyunun soğumasıyla birlikte hamside bolluk yaşanması bekleniyor.

Şu anda az miktarda balıkçı ağlarına takılan Karadeniz hamsisinin kilogramı 20 liradan satışa sunuluyor.

Denizlerin ‘kuru fasulyesi’ olarak tabir edilen hamsi tezgahları süslemeye başladı.

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