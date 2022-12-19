Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 00:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
El frenini çekmeyi unuttuğu traktörü ölümüne sebep oldu
[Temsili Fotoğraf: AA]
Samsun'da, el frenini çekmeyi unuttuğu park ettiği traktörün hareket edip üzerinden geçtiği yaşlı adam, hayatını kaybetti.
Ladik ilçesinin Küçükkızoğlu Mahallesi'nde meydana gelen kazada 68 yaşındaki Necip Yolcu traktörünü evinin önüne park ederek, çalışır halde bıraktığı traktörün el frenini çekmeyi unutup altına takoz koymak istedi.
Aniden hareket eden traktör, Yolcu'nun üzerinden geçerek park halindeki otomobile çarpıp durdu. Kazada ağır yaralanan 5 çocuk babası Necip Yolcu ambulansla Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Necip Yolcu yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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