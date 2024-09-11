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Türkiye
İHA 11.09.2024 10:38

Ehliyetsiz ve alkollü sürücüden "Terörist miyim?" tepkisi

Aksaray'da daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü, ikinci kez polise yakalandı. Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü, kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da "Terörist miyim?" diye tepki gösterdi.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücüden "Terörist miyim?" tepkisi

Aksaray’da alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü 2. kez alkollü ve ehliyetsiz olarak polise yakalandı. Alkollü olduğunu söyleyen ama alkolmetreye üflemeyen sürücü kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da, “Terörist miyim ben?” diye tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde rutin devriye yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen O.B. (35) isimli sürücünün bir süre önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi. Ehliyeti olmayan O.B. alkollü olduğunu da itiraf ederek "Ehliyetim yok benim, ben aldırdım zaten ehliyetimi" dedi.

Şüpheli şahıs, alkolmetreye üflemeyi de reddetti. Gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark eden sürücü, "Ne yaptım ben, bir şey yapmadım ki, terörist miyim? Benim kardeşim ve babam cezaevinde, sıkıntılarım vardı içtim. Yalan mı söyleyeyim? Gerçekten zor durumdayım" dedi.

Polisin ısrarla alkolmetre uzattığı sürücü, "Üflemeyeceğim abi, kötü olsun sonu üflemeyeceğim. Benim zaten ehliyetim yok ki. Ben aldırdım zaten ehliyetimi” diye cevap verdi.

31 bin 429 lira ceza kesildi

Sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan toplam 31 bin 429 TL para cezası kesilirken daha önce 6 ay el konulan ehliyetine bu kez 2 yıl süreyle el konuldu. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

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