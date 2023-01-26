Antalya’da bulvara 20 metrelik ters yönden çıkmak isteyen ehliyetsiz motosiklet sürücüsü genç, denetim yapan trafik polislerinin ‘şok’ uygulamasına yakalandı. Gence ve motosiklet sahibi abisine 16 bin bin TL para cezası yazılırken, motosikleti teslim alması için çağırdığı arkadaşı da ehliyetsiz çıkınca ikinci şoku yaşadı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi’nde 699 Sokak’tan Gazi Bulvarı yan yola bağlanmak için kullanılan yolun bulvar çıkış yönüne karşılıklı 'girişi olmayan yol' levhası koyuldu. Ancak sürücüler, daha önce çok sayıda ceza yazılan yolu kullanmaya devam etti.

Zaman zaman araçların karşı karşıya geldiği yolda, trafik de sıkışmaya başladı.

Polis ekipleri şikayetlerin artması üzerine yol üzerinde 'şok' uygulama yaptı. Polisin uygulama yaptığını gören birçok sürücünün yolu kullanmaya devam ettiği görüldü.

Kask takmaya çalışan motosiklet sürücüsü Soner Özdemir, polis tarafından durduruldu.

Özdemir’e polis ekiplerince ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye atmak gibi çeşitli suçlardan 8 bin TL para cezası uygulandı. Motosikletin ağabeyinin üzerinde olmasından dolayı ağabeyine de 8 bin TL cezai işlem uygulandı. Yazılan cezalar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan genç, motosikleti alması için ehliyetli olduğunu düşündüğü arkadaşını olay yerine çağırdı. Genç arkadaşının 'bende ehliyet yok' demesi ile ikinci şokunu yaşadı.

"Ben bugüne kadar 40 bin TL’ye yakın ceza ödedim"

Polislere ceza yazmaması için adeta dil döken Soner Özdemir, "Ben bugüne kadar 40 bin TL’ye yakın ceza ödedim. Sıkıntı yok motosikletime binmeye devam edeceğim" dedi.

Motosikleti teslim almaya gelen gencin abisi Hüseyin Özdemir ise, "16 bin TL ceza maşallahımız var. Çok komik. İlk defa böyle bir şey başımıza geldi. Kardeşim kendisi ödeyecek" dedi.

Ceza yiyen bir başka sürücü ise çocuklarını kursa götürmek için ters yöne girdiğini belirtti. Bir başka sürücü ise ceza karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

4 bin TL ceza yiyen başka bir motosiklet sürücüsü genç kız ise yola arkadaşının yönlendirmesi ile girdiğini belirtti.