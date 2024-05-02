Parçalı Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 02.05.2024 21:03

Ehliyetsiz sürücü fren yerine gaza bastı, otomobil kahvehaneye girdi

Adana'da ehliyetsiz sürücü, aracı park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Otomobil kahvehaneye girdi, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza Merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Dadaloğlu bulvarında meydana geldi.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü M.T., otomobili park ederken fren pedalı yerine gaz pedalına basınca cadde üzerinde bulunan kahvehaneye girdi. Panikleyen sürücü gaz pedalını bırakmayınca dışarıda ve içeride oturan 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazaya şahit olan Ali Barut, "Araç burada park halindeyken, arkadaş ehliyetsiz bir şekilde aracı çalıştırıp bir anda panik yapınca gaz ve fren pedalının yerini karıştırıp kahvehaneye girdi. Araç içeri girerken yerdeki betona tekerini vurunca lastiği patladı. Böylelikle araç sağa doğru dönünce kahvehanenin dışında önüne geleni süpürdü, sağ köşeye kadar gitti, orada da betona vurunca durdu. İlk başta bir kendimize gelemedik, suikast gibi bir şey olduğunu düşündük. Bu durumda olunca tüm insanlar panik içinde kaldı. Yaralıların olduğunu görünce daha da panik olduk, aracın altında kalan, ezilen var mı diye otomobile koştuk. Çok şükür öyle bir durum olmadı fakat 4 arkadaşımız hafif yaralandı, bir arkadaşımız ağır yaralandı" dedi.

ETİKETLER
Adana Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:02
Kavgaya müdahale sırasında yaralanan jandarma personeli hastanede şehit oldu
21:55
Enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan teklif yasalaştı
21:55
Biden: Kampüs olayları ABD'nin İsrail politikasını etkilemiyor
21:54
S&P, Fed'in ilk faiz indirimini aralıkta bekliyor
21:41
Bayraktar TB3, yerli motor ile rekor irtifaya çıktı
21:32
Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı "Eurovision"u yayınlamama çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Metal Sendikası'na taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Metal Sendikası'na taziye ziyareti
FOTO FOKUS
Adana'da motosiklet üretim tesisinde yangın
Adana'da motosiklet üretim tesisinde yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ