Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 08:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Egzoz gazı emisyon ölçümleri 17 Mayıs sonrası yaptırılabilecek
[Fotoğraf: AA]
Tam kapanma dönemine denk gelen egzoz gazı emisyon ölçümleri 17 Mayıs'tan itibaren 15 gün içerisinde yaptırılabilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün valiliklere gönderdiği genelgeye göre, tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptıramayan vatandaşlar, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler.
Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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