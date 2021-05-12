Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 07:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükçekmece feci kaza: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Büyükçekmece'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil, E-80 Otoyolu İstanbul istikameti Ahmediye mevkisinde bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken sürücü otomobilde sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardığı sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Etiketler: Trafik Kazası
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