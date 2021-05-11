Alınan bilgiye göre, Bursa Caddesi üzerinde seyreden Mehmet Baldır idaresindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı

Sürücü Baldır, kamyoneti durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede tüm aracı saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.