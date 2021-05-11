Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 23:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te seyir halindeki kamyonet yandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet, itfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bursa Caddesi üzerinde seyreden Mehmet Baldır idaresindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı
Sürücü Baldır, kamyoneti durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede tüm aracı saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Etiketler: Yangın
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