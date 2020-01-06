Konya'nın Taşkent ve Derebucak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Taşkent Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Derebucak ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.

Eskişehir

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir günlüğüne idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Kütahya merkezde sadece taşıma merkezi okullar tatil

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada ise gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile tipinin kesintisiz sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Merkez ilçe, Aslanapa ve Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar; Şaphane, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde tüm eğitim kurumları ile Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul) eğitime bir gün ara verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Gökçeada ve Bozcaada'da eğitime fırtına engeli

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde devam eden fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Bölgede dünden bu yana etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına dolayısıyla Gökçeada'daki bazı evlerin çatıları uçtu, kiremitleri yola savruldu.

Öğrencilerin bu tür olumsuzluklardan zarar görmemeleri amacıyla ilçedeki resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Bozcaada'da da kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için okulların bugün tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde eğitime kar engeli

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Çobanlar ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

İl genelindeki taşımalı eğitim yapan okullara gelemeyen öğrencilerin de izinli sayılacağı öğrenildi.

Halen devam eden kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri, şehir içi yolların kapanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin çalışması, ana yollarda trafik akışını rahatlatırken ara sokaklarda araçlar hareket etmekte zorlandı. Kentin simgesi Karahisar Kalesi de beyaza büründü.

İl Özel İdaresi yetkilileri, 17 ilçedeki bazı köy yollarının kapalı olduğunu, 70'in üzerinde personel ile araç ve ekipmanlarla yol açma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kenti çevre illere bağlayan yollarda gece saatlerinden itibaren kar küreme, solüsyon ve tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ana yol güzergahlarının açık olduğu bildirildi.

Kaynak: AA