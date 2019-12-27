Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari merkezde ve Yüksekova ilçesinde 27 Aralık 2019 Cuma günü okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Van

Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde, etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime bugün ara verildi.

Açıklamada, engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iki gündür aralıklarla etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kar yağışıyla ev çatılarının ve ağaçların beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, vatandaşlar dükkanlarının önünde biriken karları temizledi.

Sürücüler ile yayalar ise cadde ve sokaklardaki kar birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve köy yollarında aksama yaşanmaması için temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaymakamlığın yoğun kar yağışı nedeniyle aldığı kararla ilçede ilk ve ortaokullar bir gün arayla tatil edildi.

Kaynak: TRT Haber, AA