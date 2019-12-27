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Erzincan’da kuvvetli rüzgar evlerin çatılarını uçurdu27 Aralık 2019 Cuma 04:33 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 04:46
Erzincan'da etkili olan kuvvetli rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu. Son 3 günde 82 binanın çatısı zarar gördü.
[Fotoğraf: İHA ]
Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Büyük Gelengeç ve Küçük Gelengeç köylerinde kuvvetli rüzgar, 7 ev, 9 ağıl ve 3 deponun çatısını uçurdu.
Yapılan kontrollerde can kaybının olmadığı belirlendi.
Valilik de, 24-25 Aralık'ta meydana gelen şiddetli rüzgar sonrası 36 yerleşim yerinde başlatılan hasar tespit çalışmalarının sonuçlarını paylaştı.
Açıklamada, il genelindeki 82 yapının çatısında zarar oluştuğu, yüksek gerilim ve ana dağıtım hatlarındaki 12 direk ile 26 elektrik direğinin zarar gördüğü belirtildi.
Elektrik kesintisi yaşanan köylerin 3'ünde kesintinin giderilmesi çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Kaynak: TRT Haber
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