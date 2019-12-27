Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi: 32 yaralı27 Aralık 2019 Cuma 02:32 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 02:36
Çanakkale'de aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afgan uyruklu 50 düzensiz göçmenin taşındığı kamyonetin devrilmesi sonucu 32 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Körüktaşı köyü yakınlarında meydana geldi.
İddiaya göre, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçiş yapma hazırlığında olan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afgan uyruklu 50 düzensiz göçmenin taşındığı kamyonet, ismi öğrenilemeyen sürücüsüsün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde kaçak göçmenlerden 32'sinin hafif şekilde yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 7'si tedbir amaçlı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA