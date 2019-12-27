Duvara çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı27 Aralık 2019 Cuma 02:05 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 03:53
Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Jandarma Komutanlığı'nın duvarına çarpıp, alev aldı. Kazada, otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana geldi.
Kimliği belirlenemeyen kişinin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayıp, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın duvarına çarptı.
Kazada yaralanan otomobildeki 3 kişi çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Otomobildekilerin çıkarılmasının ardından araç çarpmanın şiddetiyle alev topuna döndü.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların durumları ağır.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA