"Kastamonu Devlet Hastanesi ve Türk Kızılay Kastamonu Şubesi El Ele" Projesi kapsamında hazırlanan "Kızılay Butik Mağazası"nın açılışı gerçekleştirildi.

Kastamonu Devlet Hastanesindeki mağaza ile hastaneye acil şekilde geldiği için ihtiyacı olan hasta ve refakatçilere giyecek, hastanede kalan çocuklara oyuncak hediye edilecek.

[Fotoğraf: AA]

Vali Yaşar Karadeniz, dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahipleri için proje üretmenin hem devletin hem sivil toplum örgütlerinin hem de gönüllülerin ortak görevi olduğunu söyledi.

Sosyal devlet prensibi kapsamında dezavantajlı gruplara yönelik devletin önemli destekleri olduğunu belirten Karadeniz, "Devletimizin yaptığı çalışmalar kadar önemli olan birçoğu kamu yararına çalışan dernek veya vakıf statüsünü kazanmış olan sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu çalışmalardır. Türk Kızılay da diğer sivil toplum örgütlerinin çok önünde yer almakta ve hizmet vermektedir" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Türk Kızılay iyilik hareketinin amiral gemisi"

Hastanede açılan mağazanın çok önemli olduğunu vurgulayan Karadeniz, Kızılay Butik Mağazası'nın ihtiyaç sahiplerine uzanacak önemli bir el olduğunu düşündüğünü anlattı.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can ise, "Türk Kızılay iyilik hareketinin amiral gemisi olarak her zaman insanlığın yanında oldu olmaya da devam edecek. Burası dokunmamız gereken en önemli noktalardan biri. Kızılay'ın ulaşmadığı yer kalmamalıdır" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimi Serdar Bozkurt da Türk Kızılay'ın verdiği hizmetlerden birine ev sahipliği yapmaktan gururlu olduklarını vurgulayarak, "Kızılay Butik Mağazası hayırseverlerin destekleriyle kuruldu. Bu mağaza sayesinde hastanemizde yatmakta olan ihtiyaç sahibi hastalarımızın hastane ve dışında kullanacağı kıyafetleri sosyal hizmet birimimizin tespiti ile kendilerine ileteceğiz" dedi.

Kaynak: AA