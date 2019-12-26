Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu26 Aralık 2019 Perşembe 21:58 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 22:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar ile Melis Kahya'nın nikahında şahitlik yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar ile Melis Kahya dünyaevine girdi. İstanbul Kalender Orduevi'ndeki nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.
Nikah için gönderilen davetiyelerde, "Çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Mehmetçik Vakfına bağışta bulunmalarını rica ederiz" notunun yer aldığı görüldü.
Kaynak: AA
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