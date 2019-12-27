Türkiye
Aydın'da 3 tondan fazla sahte içki ele geçirildi27 Aralık 2019 Cuma 02:07 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 02:09
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 ton 285 kilogram sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA ]
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kirazlı Mahallesi'nde sahte alkol üretimi yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada 3 ton 285 kilogram sahte içki, 3 üzüm sıkma makinesi ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerin yeni yıl öncesi sahte şarapları piyasaya süreceği öğrenildi.
Kaynak: AA