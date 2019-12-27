Bazı bakanlıklar ile Devlet Su İşlerine (DSİ) personel alımıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sanayi Bakanlığı için son başvuru tarihi 13 Ocak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 42 Uzman Yardımcısı alacak.

Başvuruda bulunacak adaylardan, KPSS 2018 ve 2019 sınavlarından birisinden en az 70 puan almış olması ve 35 yaşını doldurmamış olması şartı aranacak. Başvurular 2 Ocak Perşembe günü başlayıp 13 Ocak Pazartesi günü sona erecek.

Kültür Bakanlığı 30 kişi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı da, 30 Restoratör unvanlı sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvuruda bulunacak olan adayların, 2018 KPSS'den 50 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor.

Başvurular, 3 Ocak-17 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

DSİ'ye başvurular 8 Ocak'ta başlıyor

Devlet Su İşleri de 14 mühendisi kadrosuna katacak.

Adayların 35 yaşını doldurmamış ve 2018 KPSS'den en az 70 puan almaları gerekiyor. Başvurular, 8 Ocak'ta başlayacak, 17 Ocak'ta sona erecek.

Başvurular üç kurumun da internet adresleri üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: TRT Haber