Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde bulunan toplantı odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadaki hastalar tahliye edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangında dumandan etkilenen 3 hastane personeli ile 2 hasta yakınına hastanenin acil servisinde müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin ve hastane personelinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde bulunan toplantı odasında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 07.50 sıralarında çıkan yangın, hastane personeli ve itfaiye ekiplerinin gayretleriyle kısa sürede söndürülmüştür. Kliniğin bulunduğu blok tamamen tahliye edilmiş olup dumandan etkilenen üç çalışan ile iki hastanın tedavisi sürmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."