Yunanistan'ın Sisam Adası'nın kuzey sınırını oluşturan fay, 30 Ekim 2020'de kırıldı. 6,6 büyüklüğündeki deprem, sadece Sisam'ı değil fayın yaklaşık 70 kilometre uzağındaki İzmir'i de vurdu.

İzmir depreminden sonra Ege Denizi'ndeki faylar mercek altına alındı.

Fay hatları mercek altında

Bilim insanları, TÜBİTAK'ın desteğiyle Dokuz Eylül Üniversitesi öncülüğünde İzmir Körfezi ve çevresinde deprem araştırması yaptı. Elde edilen verilerle fay haritaları ve deprem risk analizleri güncellenmeye başlandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ökmen Sümer, "Şu ana kadar bildiğimiz literatürde tanımlanmış 20'nin üzerinde fay olduğunu biliyoruz İzmir'i etkileyebilecek. Bunların 7'den büyük deprem üretme potansiyelinin olduğunu biliyoruz. Ama çalışmaların sonunda denizdeki verilerle karadaki verileri birleştirdiğimizde daha doğru yaklaşım ve büyüklük tahmini yapabileceğimiz bir aşamaya gelmiş olacağız" açıklamasını yaptı.

İzmir'in riskli fayları

Uzmanlar, İzmir'de 7 büyüklüğünde depreme yol açabilecek 4 faya dikkati çekiyor.

Sümer, "İzmir fayı, Gülbahçe fayı, Tuzla fayı bu anlamda özellikle denizde belirlenen. Uzunada fayı diyebileceğimiz bir fayımız var. Bunların deprem üretme potansiyeli var. 7'ye varan depremler üretebilirler" şeklinde konuştu.

Bilim insanları, karada da fay kazıları ve sondajlarla iz sürüyor. Bu sayede, 2020'deki depremden etkilenen yerleşimlerde önemli tespitler yapıldı.

Elde edilecek veriler, İzmir'in kentsel dönüşüm çalışmalarına da yön verecek.