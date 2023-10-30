Amasya'da çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Şehit J. Asb. Üçvş. Emrah Ünalan Jasat Mercek Operasyonu çerçevesinde Amasya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde 23-27 Ekim 2023 tarihleri arasında asayiş operasyonu düzenlendi.

1 ile 5 yıl arası cezası bulunan 5 şüpheli, 5 ile 10 yıl arası cezası bulunan 2 şüpheli, 10 ile 20 yıl arası cezası bulunan 1 şüphelinin yanı sıra çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda, ilçe jandarma komutanlıkları, jandarma suç araştırma timi, istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlükleri ekipleri görev aldı.