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Türkiye
İHA 30.10.2023 09:52

Amasya'da çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Şehit J. Asb. Üçvş. Emrah Ünalan Jasat Mercek Operasyonu’nda 67 kişi yakalandı.

Amasya'da çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Şehit J. Asb. Üçvş. Emrah Ünalan Jasat Mercek Operasyonu çerçevesinde Amasya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde 23-27 Ekim 2023 tarihleri arasında asayiş operasyonu düzenlendi.

1 ile 5 yıl arası cezası bulunan 5 şüpheli, 5 ile 10 yıl arası cezası bulunan 2 şüpheli, 10 ile 20 yıl arası cezası bulunan 1 şüphelinin yanı sıra çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda, ilçe jandarma komutanlıkları, jandarma suç araştırma timi, istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlükleri ekipleri görev aldı.

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Amasya Terörle Mücadele Kaçakçılık
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