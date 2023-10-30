Akaryakıt istasyonunda tehlikeli anlar: Otomobil alev aldı

Olay, dün Kırşehir-Ankara Karayolu’nun 15’nci kilometresinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Otomobil sürücüsü, otogaz almak için akaryakıt istasyonunun girişinde durduğu sırada otomobil bir anda alev aldı.

Otomobil sürücüsü panikle aracı otogaz pompasının önünde bırakarak uzaklaştı. İşyeri çalışanlarıyla otomobil pompadan uzaklaştırılırken, istasyonda çalışan bir kadın eline yangın tüpü ile alevlere müdahale etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yaşanan olay akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.