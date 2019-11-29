Türkiye
Ege Denizi'nde ulaşıma fırtına engeli29 Kasım 2019 Cuma 09:38 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 09:51
Ege Denizi'nin kuzeyinde çıkan fırtına nedeniyle arabalı vapur seferlerinin bazıları iptal edildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Marmara'nın bir bölümü ile Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hatlarındaki arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler: gestaş Ege denizi arabalı vapur seferleri