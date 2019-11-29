Yaşlı kadın, kaldırımda yürürken internet kafenin duvarındaki Türk bayrağını gördü, 3 kere öpüp alnına götürdü.

Kafeden çıkan gençler de o anlara şahit oldu. Olayı gören kafenin sahibi Fırat Yurdakul, görüntüleri izleyince tüylerinin diken diken olduğunu söyledi.

"Ülkemizin böyle güzel görüntülere ihtiyacı var. Teyzenin bayrağı öpüp alnına koyması beni çok duygulandırdı."

Bayrağı öpen kadın daha sonra yoluna devam etti. Geriye, karşılıksız vatan sevgisini yansıtan bu görüntü kaldı.

Kaynak: DHA