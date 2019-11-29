Türkiye
Bursa'da yaşlı kadının bayrak sevgisi duygulandırdı29 Kasım 2019 Cuma 09:44 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 09:54
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan yaşlı kadının bayrak sevgisi kameraya yansıdı. Dükkana asılı Türk bayrağını 3 kere öpüp alnına koyan kadın, sonrasında yoluna devam etti.
Yaşlı kadın, kaldırımda yürürken internet kafenin duvarındaki Türk bayrağını gördü, 3 kere öpüp alnına götürdü.
Kafeden çıkan gençler de o anlara şahit oldu. Olayı gören kafenin sahibi Fırat Yurdakul, görüntüleri izleyince tüylerinin diken diken olduğunu söyledi.
"Ülkemizin böyle güzel görüntülere ihtiyacı var. Teyzenin bayrağı öpüp alnına koyması beni çok duygulandırdı."
Bayrağı öpen kadın daha sonra yoluna devam etti. Geriye, karşılıksız vatan sevgisini yansıtan bu görüntü kaldı.
Kaynak: DHA
Etiketler: yaşlı kadın türk bayrağı bayrak sevgisi