Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 04:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremi sosyal medya hesabından paylaştı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 7, 2021
Büyüklük : 4.9 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 37.68 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 07.08.2021, 04:39:47 TSİ
Enlem : 36.3833 N
Boylam : 27.1661 E
Derinlik : 16.37 km
Detay : https://t.co/dSYPSqaIXI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Saat 04.39'da gerçekleşen deprem yerin 16,37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem 4,9 şiddetinde meydana geldi.
Etiketler: Deprem Ege Denizi
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