Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 05:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 8,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Etiketler: Deprem Ege Denizi Son Dakika
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