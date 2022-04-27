Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 04:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da sağanak: Sokaklar sular altında kaldı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Diyarbakır'da akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.
Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına ve bina girişlerine sığındı.
Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, yağışların pazar gününe kadar bölgesel olarak devam edeceğini açıkladı.
Etiketler: Diyarbakır Sağanak
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