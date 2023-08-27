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Türkiye
TRT Haber 27.08.2023 06:24

Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 06.09'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deniz yüzeyinin 57,6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 33,46 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

 

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