Edirne Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, koronavirüsle mücadelede Edirne'de ve Türkiye'de büyük başarı gösterildiğini, normalleşme takviminin işlemeye başladığını söyledi.

Vatandaşlara hizmet vermek için hazırlık yaptıklarını belirten Sanış, "Kentteki tarihi çarşılar 11 Mayıs'ta kontrollü olarak hizmete girecek. Tabi ki esnaf olarak gerekli tüm önlemleri alacağız. Tüm esnafımız maske takacak ve çarşılara maskesiz kimse alınmayacak. Edirne Belediyesi de çarşılarda kapsamlı bir dezenfeksiyon çalışması yapacak" dedi.

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Tarihi Bedesten Dernek Başkanı Hakan Fındıklı da tedbirler kapsamında kapalı olan çarşıların yeniden hizmete girecek olmasının esnafı sevindirdiğini söyledi.

Koronavirüse karşı çarşılarda tüm önlemlerin alınacağını vurgulayan Fındıklı, "Çarşılara giriş çıkışlar kontrollü olacak. Çarşı içinde maske takmak zorunlu olacak ve sosyal mesafe kuralları titizlikle uygulanacak" diye konuştu.