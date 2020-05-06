Koruyucu tulumlarını giyiyorlar. Maske ve gözlüklerini takarak göreve hazır hale geliyorlar. Koronavirüsle mücadelenin ana aktörlerinden biri de filyasyon ekipleri.

Salgınla mücadelenin önüne geçmek için Türkiye genelinde dev bir filyasyon ekibi var. Sarıyer İlçe Sağlık Müdürlüğündeki 44 kişilik filyasyon takımı da onların bir parçası.

Adreslere gidip numune alıyorlar. Tedavisi devam eden hastaların evine ilaçlarını götürüyor ve bilgilendirme yapıyorlar.

Sarıyer'de 5 bin kişinin tedavi süreci yönetildi

Vakanın bulunduğu noktanın tespitinde Sağlık Bakanlığının dijital sistemini kullanıyorlar. Her ekip hangi vakaya gideceğini online harita üzerinden anında görebiliyor.

Sarıyer İlçe Sağlık Müdürü Nilüfer Ataoğlu, vakanın hangi belirtileri olduğunu, kronik hastalığının olup olmadığının sorgulandığını söyleyerek, "İş yerinde veya başka ortamlarda temas ettiği kişiler var mı?" dedi.

Gerekli sorgulamanın ardından temas edilen kişilere ulaşılıyor. Alınan numuneler laboratuvara gönderiliyor.

Türkiye genelinde binlerce filyasyon ekibi çalışanı hastalığın önlenmesi için mücadele ediyor. Sadece Sarıyer'de, şimdiye dek 5 bin kişinin tedavi ve izolasyon süreçleri yönetildi.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Tarık Aşçı