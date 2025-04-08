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Türkiye
AA 08.04.2025 16:27

Edirne'deki sınır kapılarından tatil boyunca 404 bin 680 yolcu geçti

Türkiye'den Avrupa'ya açılan sınır kapılarından bayram tatili boyunca 404 bin 680 yolcu geçiş yaptı.

Edirne'deki sınır kapılarından tatil boyunca 404 bin 680 yolcu geçti

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, tarih, kültür ve gastronomi şehri Edirne, Ramazan Bayramı tatili boyunca turistlerin tatil rotası arasında yer aldı.

Tatilin başladığı 28 Mart'tan 6 Nisan'a kadar kente 235 bin araç giriş-çıkış yaptı. En çok araç girişi 44 bin 765 araçla İstanbul'dan gerçekleşti.

Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapıları da bayramda hareketli bir dönem geçirdi.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarından 9 günlük tatil boyunca 404 bin 680 yolcu, 143 bin 238 araç geçişi oldu.

Bayramın huzur ve güven içinde geçirilmesi için jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekipleri de kent genelinde görev aldı.

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