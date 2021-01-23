Türkiye'de eylül ayı ile birlikte koronavirüs vaka sayılarında yeniden yükseliş yaşanırken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarıyla yeni tedbirler hayata geçirildi.

Özellikle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla önüne geçilmesi planlanan vaka sayısı, yeni yılla birlikte Edirne'de de düşüşe geçti.

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, kentte vaka sayılarında yüzde 90'ın üzerinde düşüş yaşandığını söyledi:

"Bu düşüş bizi rahatlatmamalı, çünkü sosyal mesafe, maske ve kişisel hijyen kurallarına uymazsak yine 1- 1,5 ay içerisinde yüksek sayılara ulaşabiliriz."