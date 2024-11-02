Açık 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 02.11.2024 02:11

Edirne'de kamyonete otomobil çarptı: 6 yaralı

Edirne'nin İpsala ilçesinde, içinde düğünden dönenlerin bulunduğu kamyonete otomobil çarptı. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Edirne'de kamyonete otomobil çarptı: 6 yaralı

İpsala’dan Keşan yönüne gitmekte olan A.G. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen S.G. yönetimindeki kamyonete çarptı. Otomobil demir bariyere çarparak yola savrulurken, yoldan çıkan kamyonet ise devrildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü S.G. ve araçta bulunan T.Ç., A.Ç., İ.Ç., D.Ç. ve B.Ç. yaranırken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de kamyonete otomobil çarptı: 6 yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan, kamyonette bulunanların İpsala’da bir düğüne katıldıktan sonra Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza nedeniyle Keşan yönüne yaklaşık 1 saat kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

ETİKETLER
Edirne Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kocaeli'de Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:52
Deprem bölgesindeki mükelleflerin borçları ertelendi
02:18
Kayseri'de 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
02:17
Ankara’da kullanılmayan ahırda yangın çıktı
01:37
Soykırımcı İsrail Lübnan'ın doğusuna saldırdı: 52 kişi hayatını kaybetti
00:43
Kocaeli'de Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler ele geçirildi
03:11
Düzce'de araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Sel, İspanya'yı yıktı geçti: Ölü sayısı 250'ye çıktı
Sel, İspanya'yı yıktı geçti: Ölü sayısı 250'ye çıktı
FOTO FOKUS
Küçükçekmece'de su borusu patladı: Sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı
Küçükçekmece'de su borusu patladı: Sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ