Edirne'de kamyonete otomobil çarptı: 6 yaralı

İpsala’dan Keşan yönüne gitmekte olan A.G. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen S.G. yönetimindeki kamyonete çarptı. Otomobil demir bariyere çarparak yola savrulurken, yoldan çıkan kamyonet ise devrildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü S.G. ve araçta bulunan T.Ç., A.Ç., İ.Ç., D.Ç. ve B.Ç. yaranırken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan, kamyonette bulunanların İpsala’da bir düğüne katıldıktan sonra Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza nedeniyle Keşan yönüne yaklaşık 1 saat kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.