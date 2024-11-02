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Türkiye
AA 02.11.2024 00:29

Düzce'de araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Düzce'de araçla motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletteki sürücü ve yolcu yaralandı.

Düzce'de araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Ali Zafer G. yönetimindeki motosiklet, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Çamköy mevkisinde önünde seyreden Tugay Ç. idaresindeki araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilerek savrulan motosikletteki sürücü ve yolcu olarak bulunan Şevval B. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara alınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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