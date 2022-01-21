Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de gümrük kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Edirne'de gümrük kaçakçılığı soruşturması kapsamında gümrük çalışanlarının da aralarında olduğu 11 zanlı gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde Edirne, İstanbul ve Şırnak’ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda Habur ve İpsala sınır kapılarıyla Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünde görevli çalışanların da aralarında bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerden F.G, S.A. ve S.Ş, savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.
Tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen F.K, E.Y. ve E. yurt dışı yasağı tedbiriyle, kalan 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Edirne Kaçakçılık
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