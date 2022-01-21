Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte çeşitli suçlardan araması bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, hırsızlık suçundan 15 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan S.B, alkollü ve uyuşturucu kullanarak araç kullanma suçundan 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan Ş.Ö, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan 6 ay hapis cezası ile aranan F.A ve kasten yaralama suçundan 14 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası ile aranan T.Ç ile tefecilik yapma suçundan aranan M.B'nin yerleri tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlüler ile şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.