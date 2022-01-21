Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara Denizi'nde kuvvetli esen lodos, 2 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, hızı saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 2 gündür Tekirdağ sahilinde bekliyor.
Gemilerin kaptanları, yollarına devam etmek için rüzgarın dinmesini bekliyor.
Gün boyunca sürmesi beklenen lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Etkili rüzgar nedeniyle denize açılamayan küçük tekne balıkçıları, kıyıda ağlarını onarıyor.
Etiketler: Marmara Bölgesi Fırtına
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