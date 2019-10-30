Türkiye
Edirne'de bin 821 düzensiz göçmen yakalandı30 Ekim 2019 Çarşamba 17:46 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 17:49
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki bin 821 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.
Enez, Keşan, Meriç, İpsala ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köyler ve tren garında yapılan denetimlerde, Fas, Mısır, Irak, İran, Afganistan, Pakistan, Libya ve Suriye uyruklu bin 821 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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