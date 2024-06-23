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Türkiye
AA 23.06.2024 16:53

Edirne'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Edirne'de sulama göletindeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde sulama amaçlı kullanılan gölette balıkların öldüğünü gören muhtar Mehmet Meşe, durumu jandarmaya bildirdi.

Gölette inceleme yapan ekipler, sudan ve ölü balıklardan numune alınması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Edirne'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Balıklardan numune alındı

Bölgede kapsamlı inceleme yapan ekipler, sudan ve kıyıya vuran balıklardan numune aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerine neden olan sorunun kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı.

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Edirne Deniz Kirliliği Çevre Kirliliği Balıkçılık
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