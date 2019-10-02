Türkiye
Edirne'de 429 düzensiz göçmen yakalandı02 Ekim 2019 Çarşamba 16:56 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 17:12
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 429 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.
Lalapaşa, Havsa, Enez, Keşan, İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Afganistan, Eritre, Filistin, Bangladeş, Pakistan, Nepal ve Suriye uyruklu 429 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA