İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Havsa, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerde yapılan denetimlerde, Afganistan, Irak, Fas, Pakistan, Filistin, Somali ve Suriye uyruklu 202 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA